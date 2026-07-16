Venerdì 17 luglio, in Italia, si prevede il picco della terza ondata di calore africana del 2026, con temperature molto elevate soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. L’anticiclone africano mantiene il paese sotto una massa d’aria calda, causando il giorno più caldo dell’anno. Le temperature raggiungeranno livelli elevati, con valori che fanno paura. La situazione riguarda principalmente le regioni centrali e meridionali e le isole.

L’anticiclone africano continua a mantenere l’Italia sotto una massa d’aria molto calda. La terza ondata di calore africana del 2026 è attesa al suo culmine venerdì 17 luglio, quando soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori si registreranno temperature particolarmente elevate. Il quadro, secondo quanto riportato dagli esperti, resterà stabile almeno fino alla conclusione del fine settimana. Al Nord sono attesi temporali e una maggiore variabilità, ma senza un cambiamento generalizzato delle condizioni atmosferiche sul resto della Penisola. Caldo in Italia, venerdì 17 luglio atteso il picco dell’ondata. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Il giorno più caldo”. Temperature folli in Italia, la data che fa paura

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PREVISIONI METEO 2029: L'Apocalisse del Caldo in Italia

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