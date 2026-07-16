Il centrocampo del Napoli sembra fatto, e invece non lo è del tutto. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nella mezza dozzina di centrocampisti di qualità si annidano dubbi legati alle variabili di questi 45 giorni in cui Manna lavorerà senza sosta. E i due punti interrogativi hanno un nome: Frank Anguissa e Kevin De Bruyne. Chi è sicuro e chi no. La gerarchia, per il resto, è chiara: Lobotka è intoccabile, inutile avvicinarsi; chi tocca McTominay rischia, per volontà di De Laurentiis, Allegri e del ds; Vergara è il futuro e Gilmour una garanzia. Restano da capire, scrive il quotidiano, “le reali possibilità fisiche” di De Bruyne e di Anguissa — che non sono affatto figure marginali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il futuro del centrocampo del Napoli passa dalla tenuta fisica di Anguissa (e di De Bruyne)

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