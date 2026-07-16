Il fine vita diventa legge L’esultanza di Macron e la rabbia del Vaticano

Notizia in breve

La Francia ha approvato definitivamente la legge sul fine vita con 291 voti favorevoli e 241 contrari. La legge permette ai pazienti di richiedere l’interruzione delle cure e regolamenta le procedure legate alla scelta di fine vita. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con il presidente che ha espresso soddisfazione e il Vaticano che ha manifestato opposizione. La normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane.