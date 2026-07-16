Il fine vita diventa legge L’esultanza di Macron e la rabbia del Vaticano
La Francia ha approvato definitivamente la legge sul fine vita con 291 voti favorevoli e 241 contrari. La legge permette ai pazienti di richiedere l’interruzione delle cure e regolamenta le procedure legate alla scelta di fine vita. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con il presidente che ha espresso soddisfazione e il Vaticano che ha manifestato opposizione. La normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane.
La Francia ha dato il via libera alla legge sul fine vita. Il disegno di legge è stato definitivamente approvato con una stretta maggioranza (291 voti a favore, 241 contrari). Il provvedimento, che consentirà agli adulti affetti da malattie incurabili di ricevere farmaci letali, dovrà ora essere esaminato dal Consiglio costituzionale. Ed esplodono le polemiche con il Vaticano: «Ribadiamo costantemente ciò che i vescovi francesi hanno già affermato: i fratelli non possono togliere la vita ad altri fratelli. La fraternità è al servizio della vita, non della morte» dice ai media vaticani don Andrea Ciucci, cancelliere della Pav, la pontificia accademia per la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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