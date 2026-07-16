Il cubismo di Picasso e Braque a Rovigo | Dal 2005 il museo ha ospitato una cinquantina di grandi mostre richiamando oltre un milione e duecentomila visitatori

Dal 2005, il museo di Rovigo ha ospitato circa cinquanta mostre, attirando oltre 1,2 milioni di visitatori. Ora, durante la chiusura temporanea del Centre Pompidou per restauro, il Museo Roverella sarà l’unica sede italiana a ricevere due grandi esposizioni provenienti dal centro d’arte parigino. La riapertura del Centre Pompidou è prevista nel 2030.

Sarà il Museo Roverella l’unica sede italiana ad accogliere due grandi mostre dal Centre Pompidou durante i cinque anni di chiusura del museo parigino per il grande intervento di restauro, con riapertura prevista nel 2030. Nel 2027 arriveranno a Rovigo i capolavori del Cubismo, da Pablo Picasso a Georges Braque e Fernand Léger; nel 2028 sarà invece la volta di una grande retrospettiva dedicata a Joan Miró. L’accordo siglato con Fondazione Cariparo inserisce Rovigo nella rete internazionale «Constellation», il programma con cui il Centre Pompidou continuerà la propria attività espositiva durante gli anni dei lavori. Una collaborazione che porterà al Roverella opere provenienti da una delle più importanti collezioni di arte moderna e contemporanea al mondo e che segna un nuovo traguardo nella crescita del museo rodigino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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