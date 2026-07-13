Milano il museo delle illusioni che mette alla prova i tuoi sensi ha già conquistato oltre 200mila visitatori | dove si trova

A Milano, un museo dedicato alle illusioni ottiche e sensoriali ha già attirato oltre 200.000 visitatori. Situato in città, offre esperienze che sfidano la percezione, coinvolgendo i visitatori con installazioni visive e sensoriali. Il luogo consente di scoprire come i sensi possano essere ingannati attraverso giochi di luci, suoni e forme. Tra le sue attrazioni, c’è anche un’area dedicata a chi cerca un rifugio dal caldo, combinando divertimento e scoperta sensoriale.

Tra le sue mille esperienze, Milano nasconde un rifugio perfetto per chi vuole sfuggire al caldo senza rinunciare al divertimento: è un museo in grado di mettere in dubbio ciò che vediamo, ascoltiamo e percepiamo, attraverso illusioni ed esperienze sorprendenti. Ha già conquistato oltre 200mila visitatori e continua ad attirare adulti, bambini e curiosi pronti a lasciarsi ingannare dai propri sensi, nel cuore della città, tra stupore, giochi percettivi e fotografie fuori dal comune. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Milano, il museo che sfida la tua mente con le illusioni: scopri “Museum of Senses”. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emanuela incinta ad Affari tuoi, ha 200mila euro ma accetta l’offerta del Dottore: “Ho delle responsabilità”Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, trasmessa venerdì 8 maggio, è apparsa una concorrente proveniente dal Piemonte, che si trovava al...

Il piccolo borgo si mette alla prova, torna La Disfida delle Contee: il vino della casa cerca il suo ReIl 26 giugno 2026, un piccolo borgo di 140 abitanti ha ospitato la Disfida delle Contee, una manifestazione enologica.

Temi più discussi: DOVE Community inaugura la nuova stagione con una visita esclusiva al Museo della Scienza; A Milano nasce MACA, il museo a cielo aperto che trasforma una strada in uno spazio per l’arte; L’Annunciazione di Artemisia Gentileschi da Capodimonte è il capolavoro per Milano 2026; Weekend a Milano: dal 10 al 12 luglio.

Verso il 1946. Percorsi a Palazzo Moriggia tra documenti e oggetti dai depositi. Il Museo del Risorgimento, celebra l'ottantesimo anniversario dal referendum istituzionale. Fino all'8 novembre. www2.comune.milano.it/web/civiche-ra… #MilanoMostre #Milano x.com

Lamborghini temerario a Milano reddit

Milano, il Museo Nazionale dell’Oman sbarca alla Pinacoteca di BreraUn’esposizione per raccontare la storia dell’Oman attraverso manufatti, manoscritti, mappe e testimonianze storiche. Dallo scorso 18 giugno fino al 13 settembre, la Sala Maria Teresa della Biblioteca ... 9colonne.it

Il primo Picasso di Milano. Un Moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionaleDal 3 giugno 2026 il Museo del Novecento di Milano presenta Il primo Picasso di Milano. Un Moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale, un focus a cura di Roberto Pini de ... arte.it