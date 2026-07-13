Milano il museo delle illusioni che mette alla prova i tuoi sensi ha già conquistato oltre 200mila visitatori | dove si trova
A Milano, un museo dedicato alle illusioni ottiche e sensoriali ha già attirato oltre 200.000 visitatori. Situato in città, offre esperienze che sfidano la percezione, coinvolgendo i visitatori con installazioni visive e sensoriali. Il luogo consente di scoprire come i sensi possano essere ingannati attraverso giochi di luci, suoni e forme. Tra le sue attrazioni, c’è anche un’area dedicata a chi cerca un rifugio dal caldo, combinando divertimento e scoperta sensoriale.
Tra le sue mille esperienze, Milano nasconde un rifugio perfetto per chi vuole sfuggire al caldo senza rinunciare al divertimento: è un museo in grado di mettere in dubbio ciò che vediamo, ascoltiamo e percepiamo, attraverso illusioni ed esperienze sorprendenti. Ha già conquistato oltre 200mila visitatori e continua ad attirare adulti, bambini e curiosi pronti a lasciarsi ingannare dai propri sensi, nel cuore della città, tra stupore, giochi percettivi e fotografie fuori dal comune. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Milano, il museo che sfida la tua mente con le illusioni: scopri “Museum of Senses”. 🔗 Leggi su Funweek.it
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