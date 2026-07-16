Il ct che serve all' Italia

Il commissario tecnico della nazionale ha portato la squadra in finale mondiale, grazie a un progetto di sviluppo e fiducia nei giovani. La sua strategia si basa sulla crescita dei giocatori e sulla loro inserimento in campo, ottenendo risultati concreti. La finale mondiale della Spagna è il frutto di questa pianificazione, che ha permesso ai talenti di emergere e di affermarsi a livello internazionale.

Guardi i risultati di Luis de la Fuente Castillo e capisci cosa significa programmare, avere idee, portarle avanti e raccogliere frutti. Sì, perchè la finale mondiale della Spagna nasce da questo, dalla capacità di far crescere i ragazzi, nel dar loro fiducia, nell'aver il coraggio di metterli in campo. Lo fanno i club della Liga, non quelli della nostra Serie A. E la Nazionale azzurra ne risente. Il nuovo condottiero della Roja arriva dalla lunga gavetta sulle panchine giovanili: i successi con le Under, dalla 18 alla 21 e un argento olimpico a Tokyo. Poi la chiamata alla guida dei grandi per il flop di Luis Enrique in Qatar. Insomma, ciò che in passato accadde in azzurro per Vicini o Cesare Maldini, ma non per altri ct vincenti con i virgulti azzurri come Gentile o Tardelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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