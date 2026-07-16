Il corriere di Royal Mail prende a calci una cagnolina cieca e anziana – Il video

Un video mostra un corriere che, avvicinandosi a un'abitazione, colpisce con un calcio una cagnolina anziana e cieca, di razza Shih Tzu, di 11 anni. La cagnolina si trovava vicino al luogo di consegna del pacco. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’azione o sulle conseguenze legali per l’autore del gesto.

Si era avvicinata all’uomo che stava consegnando un pacco davanti alla sua abitazione. Pochi istanti dopo Ethel, una cagnolina di razza Shih Tzu di 11 anni parzialmente cieca, è stata colpita con un calcio dal corriere. La scena, ripresa dalla videocamera installata all’ingresso della casa, è avvenuta sabato 11 luglio ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Il giorno successivo la cagnolina è stata sottoposta a eutanasia dopo il peggioramento delle sue condizioni. Il corriere incastrato dalla telecamera del videocitofono. Nel filmato si vede un addetto alle consegne di Royal Mail, vestito con la maglia della nazionale inglese, allontanarsi dall’ingresso dopo aver consegnato un pacco. 🔗 Leggi su Open.online

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