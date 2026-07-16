Il Cinema in Piazza si è concluso con un’edizione da record, attirando numerosi spettatori nelle tre aree romane coinvolte. Durante le serate, sono stati presenti vari ospiti provenienti da diversi paesi, che hanno animato gli eventi. La Fondazione Piccolo America ha annunciato che nel 2027 si terranno altri appuntamenti in un nuovo spazio situato in una zona periferica.

Una parata di ospiti nazionali e internazionali hanno illuminato le serate, riempiendo tre spazi romani sempre gremiti e partecipati. E la Fondazione Piccolo America pensa al 2027 con un altro luogo in "estrema periferia". Un tripudio. Si è conclusa il 14 luglio la XII edizione de Il Cinema in Piazza, la manifestazione gratuita all'aperto organizzata dalla Fondazione Piccolo America che ha letteralmente riconnesso Roma con la scena culturale globale. Dal 28 maggio, l'evento ha riacceso Piazza San Cosimato, la Cervelletta, Monte Ciocci e il Cinema Troisi, registrando numeri da record: oltre 120.000 spettatori arrivati da tutta Italia e dall'estero (dagli Stati Uniti all'Australia), 95 proiezioni, 12 retrospettive e 50 incontri speciali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Cinema in Piazza conclude un'edizione da record (puntando già al futuro)

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