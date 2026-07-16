Le temperature elevate di questi giorni hanno provocato un rapido maturamento e deterioramento di frutta e verdura, portando a una diminuzione degli acquisti. Di conseguenza, i prezzi di mercato sono in calo. I commercianti segnalano una diminuzione della domanda e un rapido deperimento dei prodotti freschi. Nessuna variazione nelle quantità disponibili, ma la vendita si riduce a causa delle condizioni climatiche. La situazione si mantiene stabile, senza variazioni nelle politiche di mercato o nelle scorte.

Il caldo si mangia la frutta e la verdura. Nessuno se le compra, e calano i prezzi. Un impatto diretto è legato proprio alle temperature elevate di questi giorni e quindi alla maturazione più veloce con un deterioramento dei prodotti. Le conseguenze si avvertono sulle quotazione all’ingrosso. Quindi sui costi che paghiamo tutti noi. La situazione contrastata. Ma l’effetto potrebbe essere solo temporaneo con rincari nei prossimi mesi. “Vediamo una situazione abbastanza contrastata – spiega a LaPresse il presidente di Fedagromercati-Confcommercio Valentino di Pisa – da un lato c’è un eccesso di produzione, dall’altra ci confrontiamo con consumi in sofferenza, cosa di cui non dobbiamo dimenticarci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il caldo si mangia frutta e verdura, e calano i prezzi

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