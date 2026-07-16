Il livello del Po nel Pavese si attesta attualmente a circa mezzo metro di profondità, a causa di settimane di caldo intenso che hanno prosciugato il corso d’acqua e i suoi affluenti. Un residente con 55 anni di esperienza sulla sponda del fiume ha affermato di non aver mai assistito a una situazione del genere.

Settimane di caldo eccezionale hanno prosciugato il Po e i suoi affluenti. “Io sono nato qui, il Po lo conosco benissimo e non ho mai visto una situazione del genere”, racconta Emiliano, che da 55 anni vive sulle sponde del Villaggio dei Pescatori, accanto al Ponte della Gerola, in provincia di Pavia. L’uomo spiega come il fiume in questa che ha mezzo metro di profondità, quindi è pericolosissimo per le barche che non riescono più ad andare”. Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia lancia l’allarme: “Da qui a una decina di giorni le acque disponibili, soprattutto per l’irrigazione, saranno esaurite, se non arrivano piogge importanti l’irrigazione nella seconda metà del mese di luglio e nel mese di agosto non sarà garantita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il caldo prosciuga il Po, nel Pavese acqua profonda mezzo metro: il video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo e siccità, il Po in secca nel Pavese: “Tra 10 giorni niente più acqua per i campi”Il Po nel Pavese si sta prosciugando, con i livelli d’acqua già molto bassi a metà luglio.

San Benedetto Po, il caldo prosciuga il fiume: emergono due auto rubateIl livello del fiume Po si è abbassato significativamente a causa delle alte temperature, causando disagi nella zona tra Mantovano e Cremonese.

Caldo e siccità, il Po in secca nel Pavese: In 10 giorni non ci sarà più acqua per i campi(LaPresse) Il Grande Fiume è in secca. Il Po, a metà luglio, ha già livelli da piena estate avanzata, quando l'estate è appena a metà: settimane ... stream24.ilsole24ore.com

San Benedetto Po, il caldo prosciuga il fiume: emergono due auto rubateMantova, 24 giugno 2026 – Quando le temperature si alzano, Mantova e suoi dintorni sono quasi sempre tra le zone che ne pagano più le conseguenze. Ed è di questi giorni la notizia dell’abbassamento ... ilgiorno.it