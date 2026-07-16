IA e uso consapevole come metodologia per lo sviluppo del sapere e della metacognizione Lettera

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lettera sottolinea come l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale possa favorire lo sviluppo delle capacità di apprendimento e metacognizione. Si evidenzia che la scuola ha il compito di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, adattando metodi didattici ai diversi stili di apprendimento: visivo, auditivo e cinestetico. La responsabilità educativa si estende a livello pedagogico, istituzionale e costituzionale.

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Inviata da Alessia Rivelli - Per garantire il Diritto Costituzionale all’Apprendimento attraverso la diversificazione degli stili visivo, auditivo, cinestetico, la scuola è chiamata oggi a una responsabilità pedagogica, istituzionale e costituzionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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