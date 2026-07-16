IA e uso consapevole come metodologia per lo sviluppo del sapere e della metacognizione Lettera

Notizia in breve

Una lettera sottolinea come l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale possa favorire lo sviluppo delle capacità di apprendimento e metacognizione. Si evidenzia che la scuola ha il compito di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, adattando metodi didattici ai diversi stili di apprendimento: visivo, auditivo e cinestetico. La responsabilità educativa si estende a livello pedagogico, istituzionale e costituzionale.