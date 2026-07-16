L’Università degli Studi di Siena si colloca al primo posto tra le università toscane nella classifica Censis 2026-2027, anche se registra una diminuzione di due posizioni rispetto all’anno precedente. La graduatoria valuta vari indicatori, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui punteggi ottenuti o sui criteri di valutazione. La pubblicazione della classifica è avvenuta martedì scorso, senza ulteriori commenti ufficiali da parte dell’ateneo.

Una classifica Censis delle Università italiane – edizione 20262027 pubblicata martedì scorso – con luci e ombre per Unisi: l’Università degli Studi di Siena si conferma al vertice in Toscana (per punteggio assoluto, senza distinzione di dimensioni) e in una posizione di assoluto rilievo nel panorama accademico italiano, ma perde due posizioni, passando dal terzo posto dell’anno scorso al quinto, nella categoria degli atenei di medie dimensioni. Con un punteggio complessivo di 90,0 l’Ateneo senese scende in realtà al sesto posto – è preceduta da cinque atenei, con due a pari punteggio, Trento e Udine – tra i medi atenei, quelli con un numero di iscritti compreso tra 10mila e 20mila: qui al vertice si piazza l’Università di Sassari, con il punteggio di 93,2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ’voti’ della classifica Censis. L’Ateneo è primo in Toscana. Ma scende di due posizioni

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