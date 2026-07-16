Dal 3 luglio al 7 agosto 2026, il Parco Archeologico di Ercolano ospiterà serate con musica, danza e teatro. Le aperture serali si svolgono ogni venerdì e sono dedicate a eventi culturali tra le rovine antiche. La programmazione si intitola “Amore e Guerra” e prevede spettacoli che coinvolgono diverse forme artistiche. Le iniziative si svolgono durante le notti estive, offrendo un’esperienza diversa ai visitatori del sito storico.

Dal 03 luglio al 07 agosto 2026, musica, danza e teatro si contendono la scena delle straordinarie aperture serali del Parco Archeologico di Ercolano.. Un tramonto originale. Il sole che all’orizzonte va a immergersi nel mare è lo stesso di sempre, ma visto sulla profonda discesa del Parco Archeologico di Ercolano regala senza dubbio una visuale piuttosto inedita. Nelle sere dell’ennesima estate di fuoco, se il tempo del crepuscolo è inganno di refrigerio, l’attenuata intensità della luce mantiene la sua promessa di suggestione. La scenografia, neanche a sottolinearlo è superba. Tramonto dal Parco Archeologico di Ercolano – Foto di Dominga Ciccarelli Un breve viaggio nel Tempo per scoprire o tornare a Herculaneum, la città distrutta, insieme a Pompei, dall’eruzione vulcanica del 79 d. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “I Venerdì di Ercolano”: “Amore e Guerra” tra le rovine

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