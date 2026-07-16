I sacrifici in campo i mondiali insieme in tv Così Tedesco sta conquistando il Bologna

Il tecnico del Bologna ha iniziato la sua gestione concentrandosi su impegno in allenamento e coinvolgimento della squadra, come si nota dai primi giorni di lavoro. I giocatori mostrano un atteggiamento dedicato, e il clima nello spogliatoio appare positivo. Durante le partite, i sacrifici in campo sono evidenti, mentre in momenti di pausa si condividono anche momenti di svago, come la visione dei mondiali in televisione.

dall’inviato VALLES (Bolzano) L’ingegnere sembra aver preso le misure giuste al Bologna. Lo raccontano i primi giorni di Valles: i volti, le espressioni, il clima. Lo raccontano gli allenamenti che stanno vedendo i rossoblù calarsi con grande convinzione nelle profondità del calcio di Domenico Tedesco. E - badate bene - non è una discesa proprio leggera. E’ vero: tanti principi e il mood generale di gioco vanno molto nel sentiero già tracciato da Thiago Motta e Italiano, ma il nuovo allenatore sta immettendo le sue idee e soprattutto sta chiedendo un enorme sforzo atletico al gruppo. E’ vero-bis: anche i due illustri predecessori spingevano molto sull’intensità, ma qui si sta alzando davvero tanto l’asticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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