I sacrifici in campo i mondiali insieme in tv Così Tedesco sta conquistando il Bologna

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico del Bologna ha iniziato la sua gestione concentrandosi su impegno in allenamento e coinvolgimento della squadra, come si nota dai primi giorni di lavoro. I giocatori mostrano un atteggiamento dedicato, e il clima nello spogliatoio appare positivo. Durante le partite, i sacrifici in campo sono evidenti, mentre in momenti di pausa si condividono anche momenti di svago, come la visione dei mondiali in televisione.

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dall’inviato VALLES (Bolzano) L’ingegnere sembra aver preso le misure giuste al Bologna. Lo raccontano i primi giorni di Valles: i volti, le espressioni, il clima. Lo raccontano gli allenamenti che stanno vedendo i rossoblù calarsi con grande convinzione nelle profondità del calcio di Domenico Tedesco. E - badate bene - non è una discesa proprio leggera. E’ vero: tanti principi e il mood generale di gioco vanno molto nel sentiero già tracciato da Thiago Motta e Italiano, ma il nuovo allenatore sta immettendo le sue idee e soprattutto sta chiedendo un enorme sforzo atletico al gruppo. E’ vero-bis: anche i due illustri predecessori spingevano molto sull’intensità, ma qui si sta alzando davvero tanto l’asticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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