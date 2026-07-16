i professionisti del reparto di malattie infettive del san donato al men go festival

Notizia in breve

Al Mengo Festival di Arezzo, i professionisti del reparto di Malattie Infettive del San Donato hanno allestito uno stand. La presenza mira a informare i visitatori sulle pratiche e le attività del reparto, diretto da un medico specializzato. L’iniziativa si inserisce tra le iniziative di sensibilizzazione sulla salute e sulla prevenzione delle malattie infettive. La giornata ha visto numerosi partecipanti interessati a conoscere meglio le modalità di prevenzione e i servizi offerti dal reparto.