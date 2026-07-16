I professionisti del reparto di Malattie Infettive del San Donato al Men go Festival
Al Mengo Festival di Arezzo, i professionisti del reparto di Malattie Infettive del San Donato hanno allestito uno stand. La presenza mira a informare i visitatori sulle pratiche e le attività del reparto, diretto da un medico specializzato. L’iniziativa si inserisce tra le iniziative di sensibilizzazione sulla salute e sulla prevenzione delle malattie infettive. La giornata ha visto numerosi partecipanti interessati a conoscere meglio le modalità di prevenzione e i servizi offerti dal reparto.
Arezzo, 16 luglio 2026 – I professionisti del reparto di Malattie Infettive del San Donato al Mengo Festival. Uno stand dove i professionisti del reparto diretto dal dr. Danilo Tacconi forniscono informazioni utili alla prevenzionedelle malattie sessualmente trasmissibili I professionisti sanitari della UOC Malattie infettive dal 14 al 18 luglio sono presenti con uno stand al MenGO Festival di Arezzo. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente i giovani e promuovere la prevenzione accrescendo la consapevolezza sulle malattie sessualmente trasmissibili. Ogni giorno in tutto il mondo vengono contratte più di un milione di infezioni a trasmissione sessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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