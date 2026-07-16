I NUOVI MOSTRI.

Un artigiano descrive il proprio lavoro come una attività manuale, che consiste nel costruire o riparare oggetti. Tra le sue competenze ci sono anche capacità di gestione finanziaria e interpretazione di ruoli, come fanno gli attori. La sua attività si concentra sulla manualità e sulla cura dei dettagli, senza ricorrere a tecnologie avanzate. Non vengono menzionati progetti specifici né dettagli sui materiali utilizzati. La descrizione si limita a evidenziare le diverse abilità coinvolte nel mestiere.

Il mio è un lavoro che definirei artigianale.C’è chi costruisce cose, chi le aggiusta, chi sa far bene di conto e chi, come gli attori, sa mettersi nei panni degli altri. Senza giudizio e con interesse per il genere umano, confezionando di volta in volta, con minuzia di particolari, un abito diverso da indossare per essere credibili e dare prova al resto dell’umanità, che tutti noi, ciascuno a suo modo, siamo chiamati ad attraversare il guado della vita, a viverne le gioie, i dolori, le vittorie e i fallimenti, senza mai restare uguali a come eravamo partiti ma provando ad evolverci. E questo accende una luce catartica nell’oscurità, sul comune denominatore tra chi lo fa per professione e le altre persone, ossia quello di definirci tutti, esseri umani fallibili, contribuenti affidabili e fervidi sostenitori dell’Art. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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