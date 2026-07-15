Mi importa poco se Giorgia Meloni andrà avanti dritta, batterà i pugni sul tavolo e domani sarà un altro giorno, magari con una nuova votazione al Senato. Quel che mi importa è che - come ladri di notte, a volto coperto - dei furbacchioni strapagati dagli italiani hanno tradito il governo e gli elettori votando contro le preferenze senza mostrare nemmeno la faccia. E dunque ancora una volta non saranno gli elettori a scegliere chi li rappresenta, ma un rito d'ufficio, una sfilata di peones nelle segreterie di partito. D'altra parte tutte le leggi elettorali, da anni, hanno la stessa funzione di un notaio al soldo di chi comanda: certificare chi sale in poltrona in cambio non di idee, ma di ubbidienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I mostri della palude

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La creatura della palude

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mostri, prodigi ... e il sonno della ragione: l'incontro a Palazzo dei Normanni

La ragazza della palude stasera in TV: trama, cast e cosa c'è di vero nella storia raccontata nel filmStasera va in onda su TV il film “La ragazza della palude”, interpretato da Daisy Edgar-Jones, tratto dal romanzo di Delia Owens.

Si parla di: Ritorno a Khorinis a prezzo di saldo: Gothic 1 Remake cala ancora su Instant Gaming; Scheda squadra Gli Amici Di Marco.