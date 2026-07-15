I mostri della palude

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento politico indica che non interessa se il governo continuerà con decisioni ferme o se ci saranno nuove votazioni al Senato. La dichiarazione suggerisce un atteggiamento di indifferenza verso le eventuali conseguenze di un eventuale proseguimento dell’attuale percorso politico. Nessuna informazione specifica su decisioni, date o figure coinvolte viene fornita nel testo.

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Mi importa poco se Giorgia Meloni andrà avanti dritta, batterà i pugni sul tavolo e domani sarà un altro giorno, magari con una nuova votazione al Senato. Quel che mi importa è che - come ladri di notte, a volto coperto - dei furbacchioni strapagati dagli italiani hanno tradito il governo e gli elettori votando contro le preferenze senza mostrare nemmeno la faccia. E dunque ancora una volta non saranno gli elettori a scegliere chi li rappresenta, ma un rito d'ufficio, una sfilata di peones nelle segreterie di partito. D'altra parte tutte le leggi elettorali, da anni, hanno la stessa funzione di un notaio al soldo di chi comanda: certificare chi sale in poltrona in cambio non di idee, ma di ubbidienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La creatura della palude

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