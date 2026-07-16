i nuovi arredi senza pace manovra sbagliata in corso garibaldi colpita e danneggiata una panchina

Un’auto ha travolto una fioriera e danneggiato una panchina in corso Garibaldi. L’incidente è avvenuto ieri mattina e ha causato danni agli arredi pubblici installati di recente. Non si segnalano feriti. La manovra dell’auto è stata definita “sfrenata” e ha provocato il danneggiamento di elementi di arredo urbano. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’accaduto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Dall’auto sfrenata finita contro una fioriera al nuovo episodio notato ieri mattina dal Carlino: non c’è e non ci sarà pace per i nuovi arredi di corso Garibaldi. Lo avevamo anticipato che panchine, fioriere e lampioni del boulevard sarebbero stati a rischio, soprattutto nelle ore del mattino quando le operazioni di carico-scarico si tramutano in una vera e propria invasione di veicoli, tra furgoni e auto, non sempre tutti autorizzati, rendendo complessa la manovrabilità all’interno del corso. Non si conoscono le cause esatte dell’episodio notato ieri mattina nella parte bassa di corso Garibaldi, ma è molto probabile che si sia trattato di un involontario incidente di manovra da parte di un mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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