Mps ha rifiutato l’offerta di Intesa Sanpaolo, esprimendo dubbi sul prezzo e sulle sinergie. La banca ha invece mostrato interesse per l’ipotesi di un’aggregazione con Banco Bpm, senza escludere completamente altre opzioni. La decisione di Mps non è definitiva e mantiene aperta la possibilità di future trattative.

Milano – Mps prende le distanze dall’offerta di Intesa Sanpaolo e, lascia aperta la porta alla proposta di aggregazione avanzata da Banco Bpm. Non si tratta, ancora, di una bocciatura definitiva. Quello espresso dal Cda di Siena non è il giudizio formale previsto dalla normativa, ma le osservazioni preliminari contenute nel lungo comunicato stampa delineano una posizione fortemente critica. Tanto che Siena fa sapere che “ proseguirà a valutare l’Offerta promossa da Intesa Sanpaolo in modo approfondito, nel rispetto dei propri doveri fiduciari e nell’interesse di tutti gli stakeholder di Mps”. Il primo nodo riguarda il prezzo. Intesa offre per ogni azione Mps 1,6 azioni di nuova emissione e un euro in contanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I no di Mps all’offerta di Intesa: dubbi sul prezzo e sulle sinergie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mps, Tesoro verso la vendita prima dell’offerta di IntesaIl Ministero dell’Economia intende cedere la propria quota in Monte dei Paschi di Siena prima dell’offerta di Intesa Sanpaolo, ma aspetterà il...

Mps, Cimbri: "L'offerta di Intesa ha un forte razionale industriale e finanziario"Intesa Sanpaolo ha annunciato di aver presentato un’offerta per l’acquisto di Monte dei Paschi di Siena.

Temi più discussi: Messina (Intesa): su MPS offerta di mercato, solo noi garantiamo sicurezza nazionale degli asset; Guida Pratica al risiko bancario: gli 8 passaggi chiave delle operazioni MPS – Intesa; Mps: Intesa, Banco Bpm e Unicredit, ecco i tre piani di Lovaglio per dare valore al gruppo senese; Intesa Sp : Messina, nostra offerta su Mps concreta, no logiche di potere.

Dal no alla lettera di patronage al confronto sul futuro delle partecipazioni in Mps, Generali e Unicredit: perché la spaccatura nel board (anche tra Milleri e Bardin) rende ancora più complicato il riassetto della cassaforte degli eredi Del Vecchio. x.com

Mps critica l'offerta di Intesa Sp e apre a Banco Bpm: che succede(di Andrea Persili) Lungo Cda del Monte, iniziato in mattinata e terminato nel tardo pomeriggio. Nessuna decisione, ma una serie di valutazioni: critiche sull'offerta di Intesa Sp e di apertura sulla ... adnkronos.com

Xenoverse 3 is looking way better than 2 & 1 reddit

Mps, il cda boccia l’offerta di Intesa Sanpaolo e apre alla fusione con Banco BpmContestati il premio e le sinergie. Con Piazza Meda nessun smantellamento di marchio né di sportelli. Orsini appoggia l’Opas di Ca’ de Sass ... corriere.it