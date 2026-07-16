I Manowar convocano l’Army of Immortals a Bergamo per uno spettacolo di due serate

L’Italian Army of Immortals è chiamata a raccolta. I Manowar annunciano il loro attesissimo ritorno in Italia con il KINGS OF METAL FIGHTING THE WORLD TOUR 2027. Due album fondamentali. Due notti di potenza assoluta. Venerdì 26 e sabato 27 marzo 2027 la ChorusLife Arena di Bergamo sarà il centro dell’universo del True Metal. Questo evento porta in scena, nella loro interezza, due degli album più iconici della storia del metal, all’interno di una delle venue indoor più avanzate e all’avanguardia d’Italia; il palcoscenico perfetto per esaltare la potenza sonora e la produzione visiva monumentale dei MANOWAR. Venerdì 26 marzo 2027, i MANOWAR eseguiranno l’intero album Kings Of Metal, dalla prima all’ultima nota, includendo brani amatissimi come “Blood Of The Kings”, “Heart Of Steel” e l’omonima title track. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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