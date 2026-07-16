I Know a Spot Recensione | un rifugio senza fretta

Una macchina parcheggiata accanto al lago, una tenda illuminata da una piccola lanterna e un cane che passeggia tranquillamente tra le sedie da campeggio. I Know a Spot non ha bisogno di nemici, missioni o ricompense giornaliere per spiegare ciò che vuole offrire: un luogo virtuale nel quale fermarsi e costruire qualcosa di piacevole senza alcuna pressione. Sviluppato e pubblicato da Bohdan Kvas, il gioco è disponibile dal 14 luglio 2026 su PC e macOS tramite Steam. La sua struttura ruota attorno alla personalizzazione dei veicoli e alla creazione di piccoli campeggi all’interno di foreste, montagne, laghi e scenari stagionali. L’idea è semplice e viene portata avanti con grande coerenza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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