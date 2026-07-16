I Know a Spot Recensione | un rifugio senza fretta
Una macchina parcheggiata vicino a un lago, una tenda con una lanterna accesa e un cane che si muove tra le sedie da campeggio. La scena si svolge in un ambiente naturale, con l’acqua che si estende sullo sfondo e un’atmosfera calma e silenziosa. La luce della lanterna crea un bagliore caldo sulla tenda, mentre il cane si aggira senza fretta tra le sedie sistemate sul prato.
Una macchina parcheggiata accanto al lago, una tenda illuminata da una piccola lanterna e un cane che passeggia tranquillamente tra le sedie da campeggio. I Know a Spot non ha bisogno di nemici, missioni o ricompense giornaliere per spiegare ciò che vuole offrire: un luogo virtuale nel quale fermarsi e costruire qualcosa di piacevole senza alcuna pressione. Sviluppato e pubblicato da Bohdan Kvas, il gioco è disponibile dal 14 luglio 2026 su PC e macOS tramite Steam. La sua struttura ruota attorno alla personalizzazione dei veicoli e alla creazione di piccoli campeggi all’interno di foreste, montagne, laghi e scenari stagionali. L’idea è semplice e viene portata avanti con grande coerenza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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