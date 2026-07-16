I festeggiamenti dei tifosi argentini a Pujato per la finale mondiale | è il paese di Scaloni colonizzato dagli emigranti marchigiani

Notizia in breve

Alle 23 italiane di ieri, le 18 in Argentina, è iniziata una celebrazione a Pujato, cittadina vicino a Rosario, per la finale mondiale di calcio. Gli abitanti del paese, molti dei quali emigrati marchigiani, si sono radunati per festeggiare. La celebrazione ha coinvolto residenti e visitatori, con bandiere e cori. La festa si è svolta per tutta la notte, senza incidenti segnalati.