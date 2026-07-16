I festeggiamenti dei tifosi argentini a Pujato per la finale mondiale | è il paese di Scaloni colonizzato dagli emigranti marchigiani
Alle 23 italiane di ieri, le 18 in Argentina, è iniziata una celebrazione a Pujato, cittadina vicino a Rosario, per la finale mondiale di calcio. Gli abitanti del paese, molti dei quali emigrati marchigiani, si sono radunati per festeggiare. La celebrazione ha coinvolto residenti e visitatori, con bandiere e cori. La festa si è svolta per tutta la notte, senza incidenti segnalati.
Pujato (Argentina), 16 luglio 2026 – Alle 23 italiane di ieri, le 18 in Argentina, è scattata la festa a Pujato, la cittadina alle porte di Rosario dove è nato Lionel Scaloni, tecnico di origine marchigiana ormai entrato nella leggenda del calcio Sudamericano grazie alla conquista di due Coppa America, del Mondiale 2022 e della finale, tutta da vivere, 2026. https:www.ilrestodelcarlino.itvideomondiali-i-festeggiamenti-a-pujato-il-paese-di-scaloni-e-colonia-di-marchigiani-emigrati-daqoxi63 La culla del ct è diventata meta di un altro pellegrinaggio. Il successo nella semifinale contro l’Inghilterra, come prevedibile e come già accaduto a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tifosi dell'Argentina in festa: canti e balli dopo rimonta Mondiale contro l'Egitto
Notizie e thread social correlati
I tifosi argentini invadono Atlanta: "Per noi questa è la finale"Tifosi argentini si sono radunati ad Atlanta per la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra.
Leggi anche: Non pagano il mantenimento dei figli: Mondiali vietati a 13mila tifosi argentini