Richarlison, attaccante brasiliano, ha raccontato di aver affrontato una grave depressione un anno dopo aver vinto il premio Puskas nel 2022, riconoscimento per il gol più bello dell’anno. Da giovane, si diceva che avesse tutti i tratti per diventare un criminale. È stato anche l’eroe nazionale brasiliano e ha segnato un gol decisivo nel Mondiale 2022. Ora, parla delle difficoltà emotive che ha dovuto superare.

In gioventù "c'erano tutti i crismi per diventare un criminale", nel 2022 ha vinto il premio Puskas per il gol più bello dell'anno ed era considerato l'eroe nazionale del Brasile, un anno più tardi confessava di aver dovuto sconfiggere una terribile depressione. Come per moltissimi calciatori brasiliani cresciuti in povertà e salvati dal calcio, anche la storia di Richarlison, ultimo in ordine di tempo tra i piani B individuati dalla Juve nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Kolo Muani, è fatta di polvere e stelle, cadute e risalite, senza mai scordarsi di rendere grazie alla vita per quello che gli ha dato. Richarlison de Andrade, nasce nel 1997 a Nova Venecia, nell'est del Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "I crismi per diventare un criminale", il gol del Mondiale 2022 e la depressione: Juve, chi è Richarlison

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