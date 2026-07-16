Durante le riprese di House of the Dragon 3, James Norton ha interpretato una scena in cui il personaggio di Ormund Hightower esce da una vasca da bagno nudo. Norton ha dichiarato di aver voluto rendere quella scena memorabile, concentrandosi sull’effetto visivo e sull’impatto sul pubblico. La scena è stata molto discussa tra gli spettatori e ha attirato numerosi commenti sui social media.

La scena di nudo di Ormund Hightower che esce dalla vasca da bagno è già una delle più commentate di House of the Dragon 3, e James Norton ha spiegato come è nata James Norton aveva un chiaro obiettivo quando ha girato una delle scene più sorprendenti di House of the Dragon 3: farsi ricordare. D'altronde quando il tuo personaggio, Ormund Hightower, sta per affrontare frontalmente la regina dei draghi in un franchise dall'altissimo tasso di morti per molto meno, hai tutte le ragioni per esagerare. In un'intervista con TV Line, l'attore britannico ha raccontato il dietro le quinte della scena nella vasca da bagno vista nell'episodio 4, Tumbleton, spiegando come quella sequenza sia diventata un'occasione per mostrare il lato più arrogante, teatrale e sicuro di sé. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Ho fatto le cose in grande": James Norton racconta la scena della vasca in House of the Dragon 3

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