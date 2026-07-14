L'attore britannico interpreta Ormund Hightower nella terza stagione della serie prequel. Dagli esordi a Happy Valley, fino alla sua lotta con il diabete di tipo 1, tutto sul bad boy di House of the Dragon. James Norton ha il volto rassicurante del protagonista romantico, ma sembra divertirsi soprattutto quando può trasformarsi in un uomo pericoloso. Nella terza stagione di House of the Dragon c'è un nuovo uomo forte tra le file dei Verdi ed è impossibile non accorgersi di lui: Ormund Hightower. Figura elegante (ma solo in apparenza) e destinata a diventare uno dei principali ostacoli sul cammino di Rhaenyra Targaryen. Un personaggio ambizioso, autoritario e imprevedibile, perfetto per un attore che ha sempre cercato ruoli capaci di sorprenderlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Norton, carriera e vita privata dell'interprete del "cattivo" di House of the Dragon

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