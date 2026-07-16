Hiromi Uehara come una rockstar | con l' energia e la libertà espressiva ha contagiato la Casa del Jazz

Da video.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hiromi Uehara ha suonato al pianoforte alla Casa del Jazz di Roma, coinvolgendo il pubblico con energia e libertà espressiva. La pianista giapponese, nota per le sue performance virtuosistiche, ha interpretato brani originali e improvvisazioni, creando un’atmosfera intensa e dinamica. La serata ha visto una grande partecipazione, con applausi prolungati e entusiasmo tra gli spettatori. Uehara ha mostrato ancora una volta la sua abilità nel trasmettere emozioni attraverso la musica.

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Hiromi Uehara, talentuosa pianista e compositrice giapponese, è tornata a Roma con un nuovo progetto: è stata ospite di uno degli appuntamenti più attesi della stagione «Summertime», la rassegna estiva della Casa del Jazz, con i Sonicwonder, gruppo capitanato dalla pianista che riunisce musicisti di grande talento e provenienze artistiche diverse. Con lei sul palco Adam O’ Farrill alla tromba, Hadrien Feraud al basso e Gene Coye alla batteria. Un ensemble caratterizzato da una forte identità collettiva, capace di muoversi tra jazz contemporaneo, fusion, rock e elettronica grazie a una straordinaria libertà espressiva. Il live ha coinvolto e affascinato il numeroso pubblico con fraseggi ricchi di contrasti, tra groove potenti, improvvisazione e melodie d'impatto. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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