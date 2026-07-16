Harper Beckham qual è il suo fratello preferito ce lo dice il suo look

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Harper Beckham, 15 anni, ha attirato l’attenzione con i suoi outfit da tifosa. In occasione di eventi sportivi, ha indossato una giacca oversize della nazionale inglese e una della nazionale spagnola, entrambe del marca Intra, il brand del fratello Romeo. I look sono stati notati per la scelta di colori e stile, che hanno suscitato interesse tra i media. La ragazza ha scelto di mostrare il suo supporto alle squadre nazionali attraverso i capi di abbigliamento.

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La quindicenne ha catturato l'attenzione per via dei suoi outfit da tifosa: prima una giacca oversize della nazionale inglese e poi una della spagnola, entrambe griffate Intra, il brand del fratello Romeo. Look non solo posh, ma con anche una curiosa coincidenza. +++dropcap Di sicuro per l'Inghilterra il Mondiale non è andato fino alla fine come speravano i tifosi, dopo la sconfitta in semifinale. Ancora una volta i cori «It's coming home» (ossia «sta per tornare a casa», in riferimento a un trofeo che manca da tempo immemore) si sono spenti prima del tempo, dopo la rimonta dell'Argentina, che vola in finale dove affronterà la Spagna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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