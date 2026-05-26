Salis celebra il cinema più antico d' Italia e svela qual è il suo film preferito

Notizia in breve

La sindaca di Genova ha partecipato lunedì sera a una cerimonia al Cinema Sivori, in salita Santa Caterina, per celebrare i 130 anni della sala. L'evento si è svolto all’interno del cinema più antico d’Italia ancora aperto, con la presenza di pubblico e protagonisti. Durante la serata, sono stati proiettati film storici, e la sindaca ha svelato quale sia il suo film preferito, senza specificare quale.