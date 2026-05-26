Salis celebra il cinema più antico d' Italia e svela qual è il suo film preferito
La sindaca di Genova ha partecipato lunedì sera a una cerimonia al Cinema Sivori, in salita Santa Caterina, per celebrare i 130 anni della sala. L'evento si è svolto all’interno del cinema più antico d’Italia ancora aperto, con la presenza di pubblico e protagonisti. Durante la serata, sono stati proiettati film storici, e la sindaca ha svelato quale sia il suo film preferito, senza specificare quale.
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato lunedì sera, 25 maggio 2026, al Cinema Sivori alla giornata dedicata ai 130 anni della storica sala di salita Santa Caterina, il cinema più antico d'Italia ancora in attività.In apertura di serata, la sindaca ha partecipato alla sezione 'Il film. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Si parla di: Salis celebra il cinema più antico d'Italia e svela qual è il suo film preferito; Il Cinema Sivori spegne 130 candeline: il 25 maggio si celebra il Cinema più antico d’Italia.