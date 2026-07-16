Haaland innamorato del nostro paese così dalla Sicilia | Bella Italia

Notizia in breve

Il calciatore norvegese ha visitato di nuovo l’Italia, questa volta a Taormina, dopo le giornate romane della scorsa estate. Durante il soggiorno, ha trascorso alcuni giorni di relax con la fidanzata, alternando momenti di svago a impegni promozionali. Ha condiviso sui social un messaggio rivolto al paese, definendolo “Bella Italia”. La visita si è svolta in un periodo di brevi vacanze, senza ulteriori dettagli sui programmi o attività svolte.