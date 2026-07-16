Haaland innamorato del nostro paese così dalla Sicilia | Bella Italia

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore norvegese ha visitato di nuovo l’Italia, questa volta a Taormina, dopo le giornate romane della scorsa estate. Durante il soggiorno, ha trascorso alcuni giorni di relax con la fidanzata, alternando momenti di svago a impegni promozionali. Ha condiviso sui social un messaggio rivolto al paese, definendolo “Bella Italia”. La visita si è svolta in un periodo di brevi vacanze, senza ulteriori dettagli sui programmi o attività svolte.

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Il norvegese dopo le giornate romane della scorsa estate è tornato in Italia, questa volta a Taormina, per concedersi qualche giorno di vacanza con la fidanzata intervallati da iniziative promozionali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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