Haaland ha partecipato a una festa di compleanno a Taormina indossando un pigiama con alcuni dettagli decorativi. La celebrazione si è svolta nel contesto di quattro giorni di eventi nella località siciliana. Durante l'occasione, sono state scattate foto e sono stati condivisi sorrisi con amici e familiari. L'attaccante si è mostrato in compagnia della fidanzata, partecipando anche a momenti informali e fotografici.

L'outfit pigiama, arricchito da qualche dettaglio, non è una novità soprattutto nelle sfilate di alta moda ma a Taormina, dove per 4 giorni si sono susseguiti eventi e sfilate di Dolce & Gabbana, tanta curiosità ha destato vedere Stefano Gabbana girare per le stradine della cittadina col "pigiama" azzurro della sua collezione e le infradito. Poi non è passato inosservato l'indumento notturno in seta verde del bomber norvegese, Erling Haaland, che nel ristorante da "Nino" ieri sera ha festeggiato, con la torta a forma di cuore il compleanno della compagna Isabel. Una cena a base di delizie siciliane dove il suo look ha destato curiosità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland conquista Taormina: sorrisi, foto e... in pigiama al compleanno della fidanzata

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