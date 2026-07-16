Un uomo di 47 anni è stato fermato dai Carabinieri di Gravina di Catania con l’accusa di aver commesso quattro rapine in attività commerciali. L’arresto si basa su indizi raccolti durante le indagini e avviene nel rispetto della presunzione di innocenza. L’uomo è accusato anche di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli approfondimenti continueranno per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno fermato un uomo di 47 anni, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, di rapina aggravata continuata, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è il risultato di una rapida attività investigativa condotta dai militari del Nucleo Operativo, che in pochi giorni sono riusciti a ricostruire una serie di episodi avvenuti tra il 15 e il 17 maggio nelle zone di San Gregorio di Catania, Aci Catena e Aci Sant’Antonio. Quattro colpi in tre giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Gravina di Catania, fermato un 47enne: è accusato di quattro rapine ai danni di attività commerciali

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