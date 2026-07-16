La finale del WTA 125 al Circolo Antico Tiro a Volo si svolgerà domenica 19 luglio. Dopo quattro giornate di competizione, si conoscerà la vincitrice del torneo. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse giocatrici professioniste, con incontri disputati sui campi del circolo. La conclusione si terrà con l’atto finale, che deciderà la campionessa del torneo. La finale sarà aperta al pubblico, che potrà assistere alle ultime sfide in programma.

Dopo quattro giornate all'insegna del grande tennis, come da tradizione il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport. In concomitanza con la 16ª edizione dell'ATV Bancomat Tennis Open, uno dei tornei di punta della categoria WTA 125, il prestigioso club capitolino ha organizzato una serata speciale dedicata a istituzioni, celebrità, campioni di diverse discipline e alle giocatrici impegnate nel torneo. A condurre l'evento sul palco è stata Margherita Granbassi, nota conduttrice televisiva, nonché vincitrice di 2 bronzi olimpici a Pechino e 3 volte campionessa del mondo nel fioretto (un titolo individuale e due a squadre). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Grande tennis al Circolo Antico Tiro a Volo con il Wta 125: la finale domenica 19 luglio

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