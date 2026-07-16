Il governo ha deciso di ridurre significativamente i fondi destinati ai parchi e alle aree protette dello Stato. La decisione comporta un taglio netto alle risorse previste, senza specificare dettagli sulle modalità di distribuzione o le conseguenze immediate. L’annuncio ha suscitato reazioni da parte di associazioni ambientaliste, che hanno definito la misura come un colpo alle politiche di tutela ambientale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori approfondimenti.

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© Ilmanifesto.it - Governo contronatura. Taglio di fondi con l’accetta ai parchi e alle aree protette

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