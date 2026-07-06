Tagli alle aree protette dal Wwf | Grande preoccupazione manca consapevolezza del futuro

Da bergamonews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Wwf esprime preoccupazione per i tagli alle aree protette, sottolineando che questa scelta mostra una scarsa consapevolezza del futuro. L’associazione ribadisce che la tutela dell’ambiente non è una questione ideologica, ma una necessità per la qualità della vita. La decisione di ridurre le aree protette viene vista come un segnale negativo, che mette in discussione le condizioni per le future generazioni.

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“La tutela dell’ambiente non è una questione ideologica ma una necessità da cui dipende la qualità della nostra vita. Decisioni come questa dimostrano che, purtroppo, manca la consapevolezza del futuro e c’è da preoccuparsi per le nuove generazioni”. Così Enzo Mauri, direttore dell’Oasi WWF di Valpredina a Cenate Sopra, commenta le notizie relative ai tagli del governo ai fondi per i parchi e le aree protette. In questi giorni aree marine protette, parchi e riserve statali stanno ricevendo comunicazioni dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di un consistente taglio per l’esercizio finanziario in corso nelle assegnazioni dei fondi per le spese di gestione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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