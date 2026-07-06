“La tutela dell’ambiente non è una questione ideologica ma una necessità da cui dipende la qualità della nostra vita. Decisioni come questa dimostrano che, purtroppo, manca la consapevolezza del futuro e c’è da preoccuparsi per le nuove generazioni”. Così Enzo Mauri, direttore dell’Oasi WWF di Valpredina a Cenate Sopra, commenta le notizie relative ai tagli del governo ai fondi per i parchi e le aree protette. In questi giorni aree marine protette, parchi e riserve statali stanno ricevendo comunicazioni dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di un consistente taglio per l’esercizio finanziario in corso nelle assegnazioni dei fondi per le spese di gestione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Interviste 2 Inaugurazione del Nuovo Centro Visite allOasi WWF Lago di Alviano

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Riforma aree protette, finalmente una proposta che guarda al futuro!È arrivata una proposta di riforma delle aree protette, un intervento che mira a modificare le modalità di gestione e tutela di queste zone.

Il governo taglia i fondi per parchi e aree protette, gli enti gestori ricevono le lettere dal Mase. Le associazioni: “Gravissimo, a rischio i servizi”Il governo ha comunicato una riduzione dei finanziamenti destinati a parchi e aree protette.

Temi più discussi: Il governo taglia i fondi ai parchi: -23% per aree protette e marine; Aree protette: scoppia il caso dei tagli dal Ministero dell’Ambiente; Tagli del Ministero dell’Ambiente ai fondi per le aree protette, organizzazioni: un altro duro colpo alla natura italiana; Tagli alle aree protette, dal Wwf: Grande preoccupazione, manca consapevolezza del futuro.

Tagli alle aree protette, dal Wwf: Grande preoccupazione, manca consapevolezza del futuroEnzo Mauri, direttore dell'Oasi WWF di Valpredina a Cenate Sopra, commenta le notizie relative alla riduzione dei fondi per i parchi e le aree statali gestiti da Enti pubblici e organizzazioni ambient ... bergamonews.it

La destra introduce la legge spara-tutto, poi taglia i fondi alle aree protette e marine. Domanda: se vedo un fascio che posta foto di animaletti pucciosi, sono autorizzata a spernacchiarlo, giusto? Lucillola @lucillaMasini2 #3luglio #ilvocio #humour #destra #Sp x.com

Aree protette: scoppia il caso dei tagli dal Ministero dell’AmbienteLe associazioni che gestiscono oasi, aree marine e parchi naturali denunciano la riduzione del 23% delle risorse. Senza questi soldi a rischio l’ordinaria ... repubblica.it