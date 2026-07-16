Gli esperti della Società europea di riproduzione umana ed embriologia hanno richiesto una riforma delle normative sull’identificazione genetica, proponendo l’istituzione di un registro condiviso in tutta l’Unione. Nel frattempo, un individuo ha effettuato un test genetico online per curiosità, inviando saliva in una provetta. Dopo alcuni mesi, ha scoperto di avere centinaia di fratelli e sorelle biologici distribuiti in vari paesi.

U n semplice test genetico comprato online per curiosità, un po’ di saliva in una provetta e, qualche mese dopo, una scoperta sconvolgente: avere centinaia di fratelli e sorelle biologici sparsi in ogni angolo del pianeta. Pur sembrando la trama di una serie televisiva è, invece, la realtà con cui si stanno scontrando diversi ragazzi nati grazie alla fecondazione assistita con donatore. A riaccendere i riflettori su un sistema che per anni ha funzionato senza un vero controllo globale, il caso di un uomo olandese, rivelatosi padre biologico di oltre 550 bambini, che ha smosso la Eshre, la Società europea di riproduzione umana ed embriologia a presentare una proposta di riforma radicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli esperti della Società europea di riproduzione umana ed embriologia chiedono una riforma radicale che superi le barriere territoriali e introduca un unico registro condiviso in tutta l'Unione

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