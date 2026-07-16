Durante l’inaugurazione di uno spazio dedicato ai giochi all’aperto a Genova, l’ex capitano della nazionale di basket e un atleta paralimpico hanno sottolineato come i playground rappresentino il futuro dello sport inclusivo. Entrambi hanno evidenziato che questi spazi sono luoghi dove si sviluppano passione, integrazione e nuove possibilità per le giovani generazioni. L’evento si è svolto nei Giardini Lamboglia, dove si è parlato dell’importanza di ambienti accessibili e stimolanti per tutti.

L’ex capitano della Nazionale di basket Jack Galanda e l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova, raccontano il valore dei playground come luoghi dove nascono passione, inclusione e nuove opportunità per le giovani generazioni. Lo spazio è stato realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Gli atleti Galanda e Ossola: Playground sono il futuro dello sport inclusivo

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