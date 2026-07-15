Un campo da gioco in un quartiere di Genova ospita un gruppo di ragazzi che si divertono a giocare a calcio. Le partite si svolgono tra risate e scambi di passaggi, con i giovani che si confrontano e socializzano. L’area, aperta e senza strutture complesse, permette ai ragazzi di vivere momenti di aggregazione e di riscoprire il piacere di stare insieme. Il luogo diventa così un punto di riferimento per la comunità locale.

Genova, 15 lug. (Adnkronos) - “Il bello è iniziare in spazi come questi, perché è qui che nasce la passione e si costruiscono quei legami che ci si porta dietro per tutta la vita”. Lo afferma Jack Galanda, ex capitano della Nazionale italiana di basket e ambassador del progetto Sport Illumina, a margine dell'inaugurazione del nuovo playground ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Io sono cresciuto in campetti come questo - racconta - magari non erano così belli, ma avevano la stessa capacità di far incontrare le persone e creare aggregazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Galanda: "Playground fanno nascere passione e riportano i ragazzi a vivere attività insieme"

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