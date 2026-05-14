Il gilet sartoriale sta diventando un capospalla molto apprezzato, soprattutto nelle stagioni di transizione tra inverno ed estate. È pensato per essere indossato facilmente durante tutto il giorno, grazie alla sua versatilità e al design semplice ma curato. La sua presenza si fa notare come alternativa praticabile ai classici giacconi, offrendo una soluzione che combina praticità e stile senza appesantire.

Quando arriva il passaggio tra una stagione e l’altra trovare il capospalla che riesca a tenerci al caldo, ma neanche troppo è quasi un’impresa. I blazer e i trench sono tra le nostre prime scelte, ma la mezza stagione è fatta anche per sperimentare. Ed è proprio questo il periodo in cui alcuni capi tornano alla nostra mente, poi se aggiungiamo il revival dei decenni passati è un attimo che andiamo a spulciare nell’armadio delle nostre nonne o mamme. Questa primavera a conquistare tutte noi, fashioniste in prima linea, sarà il gilet sartoriale sfoggiato fino all’eccesso nel corso degli anni ’90 e che ora torna in chiave rivisitata. Il capo da sempre associato allo stile granny ha saputo reinventarsi non solo nelle linee che ora sono essenziali e basic, ma anche nei colori e negli abbinamenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il gilet sartoriale è il nuovo top. È il capo da indossare con easytudine in primavera (e fino all’estate) dalla mattina alla sera

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