Giugliano scarica rifiuti e abbandona un cucciolo | incastrato dalle telecamere dei Carabinieri Forestali

Da teleclubitalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha abbandonato rifiuti pericolosi e un cucciolo di cane in un’area isolata. Le telecamere dei Carabinieri Forestali hanno ripreso l’episodio, permettendo di identificare il responsabile. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o provvedimenti successivi. La scena è stata registrata senza che l’autore si accorgesse della presenza delle telecamere.

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Pensava di aver trovato un luogo isolato dove liberarsi di rifiuti pericolosi e di un cucciolo di cane. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere installate dai Carabinieri Forestali, che hanno ripreso ogni istante della scena. È così che un imprenditore di 52 anni di Bacoli è stato identificato e denunciato per aver abbandonato sia rifiuti sia un cane di pochi mesi in un'area periferica di Giugliano già nota per gli sversamenti illeciti. L'episodio è stato documentato nell'ambito delle attività di videosorveglianza predisposte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli per contrastare i reati ambientali nel territorio giuglianese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano scarica rifiuti e abbandona un cucciolo incastrato dalle telecamere dei carabinieri forestali
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