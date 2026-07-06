Temptation Island Giovanni torna a vendere brioche dopo il reality | il web si divide sulla sua scelta

Dopo aver partecipato a Temptation Island, Giovanni Grazioso, 31 anni, è tornato a vendere brioche. La sua scelta ha suscitato reazioni diverse sul web, con alcuni utenti che criticano la decisione e altri che la sostengono. La notizia si diffonde online e divide l’opinione pubblica. Giovanni aveva lasciato il suo lavoro per partecipare al reality, ma ora è tornato alla sua attività di venditore ambulante.

La televisione può cambiarti la vita, ma non sempre nel modo in cui ci si aspetta e lo sa bene Giovanni Grazioso, 31 anni, catanese e protagonista della prima puntata di Temptation Island che è tornato esattamente dove era prima delle telecamere di Canale 5: dietro il suo carretto ambulante, a preparare e vendere brioche per le strade della sua città. Alcuni video circolati su TikTok nelle scorse ore lo mostrano intento nel suo lavoro, quello stesso che la fidanzata Sabrina aveva criticato duramente durante il reality, definendolo inadeguato e instabile. “Vendere brioche con il carrettino non è un lavoro”, aveva dichiarato davanti alle telecamere, aggiungendo un tassello a una relazione già in crisi dopo sei anni insieme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Giovanni di Temptation Island torna a vendere brioche per strada dopo le accuse di SabrinaDopo la conclusione delle registrazioni di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha ripreso a vendere brioche per strada a Catania.

Temi più discussi: Temptation Island, Giovanni Grazioso torna a fare l'ambulante dopo il programma. La fidanzata diceva di lui: Vendere brioche con il carrettino non è un lavoro; Giovanni torna al lavoro da ambulante dopo Temptation: Ridicolizzato da Sabrina perché non ha voglia di lavorare; Temptation Island, pagelle della seconda puntata: Giovanni torna single (5), Rosario malessere (1), Gabriele e Sara ancora con noi (4); Giovanni di Temptation Island torna a vendere brioche per strada dopo le accuse di Sabrina.

Troppa poca attenzione sulle condizioni di #Giovanni dopo aver tentato di bloccare #Gabriele a #TemptationIsland x.com

comunque il video di sara e gabriele di #temptationisland è sul canale telegram di fabrizio corona reddit

Temptation Island, Giovanni torna al lavoro da ambulante: Sabrina lo aveva accusato di non avere voglia di lavorareDopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island , Giovanni Grazioso è tornato alla sua quotidianità. Il 31enne palermitano, protagonista dell'edizione in corso ... torresette.news

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