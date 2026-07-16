Giorgio Marchesi si definisce meno esperto nell'uso dei social rispetto a sua moglie, che li utilizza in modo più intelligente. Attore teatrale e volto noto delle fiction televisive, Marchesi è nato a Bergamo e vive a Roma. Ricorda di tornare spesso nella sua città natale per seguire le partite dell’Atalanta e per incontrare i parenti.

Bergamasco di nascita, romano d’adozione, volto noto delle fiction tv e apprezzato attore teatrale, Giorgio Marchesi resta legato alle sue origini. «A Bergamo torno sempre volentieri, per vedere l’Atalanta e incontrare i miei parenti. Mi piace molto, anche se adesso la trovo un po’ troppo turistica. Ho i miei luoghi del cuore: Città Alta, anche solo per berci un caffè o leggere un libro sulle panchine delle Mura, San Vigilio, via Sudorno». I luoghi della sua giovinezza? «In via Sudorno mi portava mia nonna, ci andavamo a piedi. Partivamo da Longuelo e salivamo in Città Alta, dove poi ho vissuto due anni, prima di andare a Roma. Abitavo di fronte all’entrata artisti del Teatro Sociale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Giorgio Marchesi: «Mia moglie Simonetta Solder usa i social in modo intelligente, è più brava di me. Io faccio il compitino»

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