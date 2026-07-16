Nel settore del gioco legale, si sottolinea che la conformità normativa, nota come compliance, non deve essere vista come un costo, ma come una parte integrante delle attività. Secondo esperti, adottare pratiche di legalità attraverso pagamenti corretti e rispetto delle regole rappresenta la nuova frontiera per garantire trasparenza e legalità nel settore. La compliance viene considerata un elemento naturale e indispensabile per operare correttamente nel mercato, senza essere percepita come un onere aggiuntivo.

“Il termine compliance indica la conformità normativa: definirla un costo sarebbe paradossale, perché nel mercato del gioco legale è naturale che gli operatori siano conformi alla legge. Gli operatori sostengono certamente molteplici costi di compliance, sia formali (certificazioni ISO, parità di genere, gioco responsabile) sia sostanziali (contrasto al riciclaggio e alla ludopatia). Il costo della compliance non va visto come un costo vivo: è l’assenza di compliance a generare un’esternalità negativa, creando margini per l’illegalità che penalizzano chi rispetta le norme e determinando un doppio binario di concorrenza sleale. Gli operatori... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gioco, Gnazzi e Pimpinella: “La nuova frontiera della legalità passa da compliance e pagamenti”

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