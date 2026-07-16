Giocatori delusi e demotivati | Francia-Inghilterra la sfida per il terzo posto che nessuno vuole giocare

Da gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di sabato a Miami tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, i giocatori francesi si sono mostrati visibilmente delusi e demotivati. La squadra, che sperava di arrivare in finale, si è presentata in campo senza entusiasmo, evidenziando una scarsa voglia di giocare questa partita di consolazione. La partita si è svolta con poca intensità, riflettendo il disappunto degli atleti francesi.

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Volevano la finale, devono accontentarsi della finalina. E la partita della consolazione, di sabato a Miami contro l'Inghilterra, i francesi proprio non la vogliono giocare. Non che gli inglesi siano entusiasti di andare in campo, ma è quanto emerge dopo la netta sconfitta con la Spagna in semifinale che ha demoralizzato il gruppo di Didier Deschamps costretto a trovare argomenti per motivare i suoi, prima di dire addio alla nazionale e lasciare il posto a Zinedine Zidane. Per l'Equipe, che ha raccolto le indiscrezioni di vari entourage dei giocatori, i Bleus preferirebbero non giocare contro gli inglesi. “Nessuno ha voglia di scendere in campo”, spiega una delle fonti citate dal quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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