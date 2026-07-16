Gianluca Maffeis muore dopo una lite in casa a Mozzo il fratello Lorenzo assolto in Appello per legittima difesa

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 26 anni è morto quattro giorni dopo una lite in casa con il fratello, avvenuta nella notte del 26 giugno. In primo grado, il fratello era stato condannato a oltre tre anni di carcere, ma in Appello è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La causa della morte non è stata specificata.

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Gianluca Maffeis era morto 4 giorni dopo la lite con il fratello Lorenzo in casa la notte del 26 giugno 2023 a Mozzo (Bergamo). Il 26enne era stato condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi, ma in Appello è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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