Giallo di Pietracatella svolta a un passo Caccia alla ricina in casa con gli esperti tedeschi | sotto esame familiari mobili indumenti

Notizia in breve

Gli investigatori stanno analizzando elementi legati alla presenza di ricina in una abitazione, con l’esame di familiari, mobili e indumenti, in collaborazione con esperti tedeschi. La ricerca si concentra sulla sostanza trovata e sui possibili collegamenti con le morti di una donna e di sua figlia. La procura ha disposto accertamenti approfonditi, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda riguarda un piccolo centro in provincia di Campobasso.