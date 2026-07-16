Giallo di Pietracatella svolta a un passo Caccia alla ricina in casa con gli esperti tedeschi | sotto esame familiari mobili indumenti

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli investigatori stanno analizzando elementi legati alla presenza di ricina in una abitazione, con l’esame di familiari, mobili e indumenti, in collaborazione con esperti tedeschi. La ricerca si concentra sulla sostanza trovata e sui possibili collegamenti con le morti di una donna e di sua figlia. La procura ha disposto accertamenti approfonditi, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda riguarda un piccolo centro in provincia di Campobasso.

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La svolta è vicina.  Il mistero di Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso sconvolto dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, sembra si stia avviando verso una fase cruciale. Le due donne, decedute lo scorso dicembre a causa di un letale avvelenamento da ricina, sono al centro di un complesso “puzzle” investigativo guidato dalla Procura di Larino. Gli esperti della polizia tedesca, giunti in Molise come ausiliari della polizia italiana, hanno già effettuato verifiche tecniche preparatorie in vista del maxi-sopralluogo scientifico previsto per i primi giorni di agosto nella casa di famiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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