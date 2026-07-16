A Pietracatella, la procuratrice ha riferito che l’autopsia sulla salma di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi è stata lunga e dettagliata. Ha aggiunto che ci vorrà del tempo prima di avere risposte definitive. La procura sta lavorando sulle indagini e ha assicurato che si arriverà a una soluzione, come sempre affermato durante le dichiarazioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze.

“Arriveremo, come dico sempre, una soluzione in questo caso”. Parla così la procuratrice di Larino in merito alle indagini sulla morte di Sara Di Vita e di Antonella Di Ielsi. Le indagini proseguono senza sosta Sembrano interminabili e particolarmente complicate le indagini sul caso divenuto noto come il giallo di Pietracatella.La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita,dovuta ad un presunto avvelenamento da ricina avvenuta lo scorso dicembre è ancora avvolta nel mistero. Nuovi esami, sopralluoghi e analisi approfondite proseguono senza sosta. Tra le ultime novità quella della deposizione dellarelazione autoptica, composta da quasi 900 pagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giallo di Pietracatella, parla la procuratrice: “Relazione autoptica corposa, ci vuole tempo”

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