Il Napoli sta continuando a rinforzare la squadra puntando su interventi mirati e mantenendo un equilibrio economico. Secondo quanto riportato, la strategia è orientata a rafforzare i reparti chiave senza sforare il budget stabilito. La società ha pianificato acquisti specifici per migliorare le performance, senza investimenti eccessivi. La campagna di mercato si concentra su operazioni mirate e sostenibili, con attenzione alla gestione finanziaria del club.

Il Napoli prosegue la costruzione della squadra seguendo una linea precisa: equilibrio economico e interventi mirati. Antonio Giordano, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, racconta come Massimiliano Allegri abbia sposato pienamente la filosofia del club, ribadendo che la priorità è mantenere una squadra competitiva senza rinunciare alla sostenibilità. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport evidenzia che il mercato entrerà nel vivo soltanto dopo le cessioni, con la dirigenza pronta a completare l’organico reparto per reparto. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, uno dei primi obiettivi resta Exequiel Zeballos. L’esterno argentino ha già dato il proprio assenso al trasferimento e aspetta soltanto che il Napoli riesca a liberare spazio nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Allegri rifà il Napoli”

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