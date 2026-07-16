Gas rifornimento dagli Stati Uniti al posto del Qatar | Il terminal di Porto Tolle resiste alla crisi del Golfo

Dal mese di aprile, gli Stati Uniti hanno rifornito l’Italia di gas liquefatto al posto del Qatar. Il terminal di rigassificazione di Porto Tolle ha aumentato il numero di navi cariche di gas, passando da 39 nel 2025 a 41 nel primo semestre di quest’anno. I volumi di gas scaricati nel paese sono rimasti stabili, nonostante la crisi nel Golfo.

Gas, gli Stati Uniti si sostituiscono da aprile al Qatar. E il Terminal di rigassificazione di Porto Tolle supera la crisi del Golfo, aumentando nei primi sei mesi il numero di navi, dalle 39 del 2025 alle 41 di quest’anno, e confermando di fatto i volumi di gas liquefatto scaricati nella rete italiana. È la stabilità dei flussi in entrata, nonostante il blocco dello stretto di Hormuz da aprile e lo stop alle navi dal Qatar, storica prima fonte, la notizia che arriva dai dati operativi del primo semestre di Adriatic Lng (fa capo per il 70% all’olandese Vtti e per il 30% a Snam), la spa che gestisce il Terminal di Porto Tolle, attivo dal... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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North Carolina drivers speak out about rising price of gas

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