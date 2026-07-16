Fuscaldo Juve ufficiale il rinnovo fino al 2027 per il portiere | il comunicato
Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del portiere Matteo Fuscaldo, nato nel 2005. Il nuovo accordo, firmato dal club, durerà fino al 30 giugno 2027. Fuscaldo continuerà a far parte del team anche nelle prossime stagioni. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club.
diramato dal club bianconero. Rinnovo in casa Juventus: Matteo Fuscaldo, portiere classe 2005, ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027. L’estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile bianconero e nel gennaio 2026 ha esordito tra i professionisti con la Next Gen. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Matteo Fuscaldo prolunga il proprio legame con la Juventus: è ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club bianconero. Il portiere classe 2005 ha percorso parte della trafila all’interno del Settore Giovanile bianconero fino a trovare, nel gennaio 2026, l’esordio con la maglia della Juventus Next Gen, arrivato nella vittoria casalinga contro il Carpi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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