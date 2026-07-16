Un treno Frecciarossa si è fermato in un campo. A bordo c’era anche il responsabile delle ferrovie. La sosta improvvisa ha attirato l’attenzione, suscitando ironia sui controlli sul campo. Nessuna informazione ufficiale sulle ragioni della fermata o sul motivo della presenza del dirigente. La notizia ha fatto discutere sui social e tra gli utenti, che hanno commentato con sarcasmo l’accaduto.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Quando si dice controllare il lavoro direttamente sul campo. Anzi, direttamente nel campo. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, un Frecciarossa partito da Salerno e diretto a Torino si è guastato lungo la linea dell’Alta velocità tra Chiusi e Rigutino, al confine tra le province di Siena e Arezzo. Il convoglio si è fermato intorno alle 18.30 in aperta campagna, sotto il sole estivo e con 332 passeggeri a bordo. Una specie di agriturismo ferroviario improvvisato, senza piscina, senza aperitivo di benvenuto e con il lieve inconveniente di non poter scendere. Tra i viaggiatori bloccati c’era anche Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Frecciarossa si ferma nei campi: a bordo c’era pure il capo delle ferrovie

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